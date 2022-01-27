Такой высокой заболеваемости в Литве еще не было – в два раза превышен рекорд пандемии

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Miesto gyventojai Foto: DELFI / Julius Kalinskas

В Литве за минувшие сутки коронавирусом заболели больше 10 000 человек – количество заболевших за последние 14 дней на 100 000 жителей уже в два раза превышает рекорд пандемии и составляет 2985,3 случаев. Максимальное количество больных во время второй волны в конце 2020 года составляло более 1500 случаев.

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