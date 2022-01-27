Глава МИД Литвы приветствует решение ЕК обратиться в ВТО по вопросу давления Китая Президент: процедуры затянутся, но дадут важные ответы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что приветствует решение Еврокомиссии обратиться во Всемирную организацию торговли (ВТО) по вопросу незаконного экономического давления Китая на Литву и Евросоюз.

Он заявил об этом после того, как ЕК сделала официальный запрос на консультации с Китаем в четверг и, таким образом, открыла дело в ВТО.

«Мы приветствуем решение Еврокомиссии начать консультации с Китаем от имени ЕС. Этот шаг является четким сигналом Китаю о том, что ЕС не потерпит политически мотивированных актов экономического принуждения», — отметил Ландсбергис в пресс-релизе.

Он также подчеркнул, что Литва стремится к деэскалации ситуации с Китаем и нормализации отношений, однако собранные МИД доказательства систематических нарушений правил международной торговли вынуждают принимать все меры для защиты не только литовских компаний и инвесторов, но и законных интересов бизнеса всего ЕС.

Литва надеется, что Китай согласится участвовать в консультациях с ЕС, и что они будут успешными не только в урегулировании препон в торговле, но и в обеспечении долгосрочных устойчивых решений.

Запрос на консультации является первым шагом в обязательном судебном процессе ВТО с целью разрешить сложившуюся ситуацию и, таким образом, избежать дальнейшего судебного разбирательства. Если в течение 60 дней с момента запроса не будет найдено взаимоприемлемого решения, ЕС потребует создания арбитражной комиссии ВТО, тем самым инициировав судебное разбирательство.

Президент: процедуры ВТО по Китаю затянутся, но дадут важные ответы

Процедуры Всемирной торговой организации (ВТО) по оценке неформальных экономических санкций Китая в отношении Литвы будут длительными, но они дадут важные ответы на вопрос о том, соответствует ли такое агрессивное поведение правилам международной торговли, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Процедуры ВТО, как известно, достаточно длительны, и, возможно, это было бы поводом рассмотреть в общих чертах нетрадиционные выпады, политизирующие экономическую агрессию одной страны против другой, допустимы ли они в современном мире и, главное, соответствуют ли они правилам Всемирной торговой организации", — заявил Науседа журналистам в Мариямполе в четверг.

"Такие ответы дадут больше ясности и, возможно, станут хорошим противовесом в будущем", — добавил он.

По словам Науседы, в настоящее время Литва получает большую помощь от ведомств ЕС как в общении с китайским правительством, так и в поднятии проблемных вопросов в целом. Президент напомнил, что на этой неделе обсудил действия Китая с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Они, безусловно, готовы всеми доступными Еврокомиссии инструментами влиять на этот текущий процесс, который нам необходимо завершить, чтобы была достигнута деэскалация и наш бизнес не нес убытки", — сказал он.

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