Президент: Украина готова отразить любую агрессию, а Литва - ей помочь

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Украина твердо готова отразить любую агрессию, а Литва с союзниками - ей помочь.

"(Украинцы – BNS) твердо готовы отразить любую агрессию и дать необходимый отпор", - заявил руководитель Литвы после беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду.

"Мы готовы всегда быть на их стороне и предоставить всяческую помощь, какую только можем предоставить. Разумеется, делая это вместе с союзниками", - добавил он.

Россия сконцентрировала возле украинской границы более 100 тыс. военнослужащих и военную технику, и у Запада растет обеспокоенность тем, что в Европе может возникнуть крупный военный конфликт.

Кроме того, в последнее время российские войска перебрасываются в находящуюся по соседству с Евросоюзом Беларусь - якобы для планирующихся совместных учений.

В связи с ростом напряженности из-за концентрации российских войск блок НАТО расширил свое присутствие на восточном фланге, направив туда военные корабли, истребители, а также объявил повышенную боевую готовность.

По словам Науседы, из-за сложившейся ситуации Киев уже сталкивается с вызовами.

"Украина платит огромную цену за то, что происходит у ее границ. Потому что это, прежде всего, перебои в социально-экономической жизни, паника. Только с начала января Украина, по словам президента Зеленского, потеряла около 800 млн долларов, чтобы поддержать курс своей валюты", - сказал литовский президент.

Он добавил, что ситуация с безопасностью в регионе "очень напряженная", а вопросы безопасности Литвы "напрямую связаны с тем, что происходит у границ Украины".

И все же, по словам Науседы, жители Литвы могут быть спокойны.

"Все учреждения работают очень сплоченно. (...) Все силы брошены на то, чтобы сдержать Россию от действий в отношении Украины", - сказал он.

Глава государства также обратил внимание на то, что гарантом безопасности Литвы является членство в НАТО и помощь союзников.

Литва стала членом Альянса в 2004 году. Спустя 13 лет в стране размещена боевая группа сил расширенного передового присутствия НАТО.

Такое решение главы государств Альянса приняли с учетом агрессивных действий России в Украине и изменением ситуации с безопасностью в регионе.

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