Литва передаст Силам спецопераций Украины 24 переносных термовизора

Правительство в среду приняло решение передать Силам специальных операций (ССО) Украины 24 переносных термовизора, которыми сейчас располагают Вооруженные силы (ВС) Литвы.

Такое предложение было предусмотрено в подготовленном Министерством обороны проекте постановления. Остаточная стоимость термовизоров - более 342 тыс. евро.

Намечено, что передаваемое имущество выделяется ССО Украины и будет использоваться только для обеспечения внутренней безопасности армии этой страны и армейских структур, системы обороны.

Передаваемые термовизоры должны использоваться только в соответствии с действующими нормами международного гуманитарного права, прав человека и другими нормами международного права. Армия Украины и ее структуры не вправе менять предназначение переданного имущества или передавать его третьим лицам без предварительного письменного согласия Литвы, говорится в проекте.

Также намечено, что расходы на транспортировку имущества оплатят ВС Литвы.

Россия концентрирует свои войска у границ Украины, и Литва передаст ВС этой страны также зенитно-ракетные комплексы Stinger. Об этом на прошлой неделе сообщило Минобороны.

Такие ракеты выделит Украине и Латвия, между тем Эстония намерена передать противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Помощь предоставляется после того, как передачу произведенного в США оборудования третьей стране одобрило правительство этой страны.

Россия сконцентрировала возле украинской границы более 100 тыс. военнослужащих и военную технику, и у Запада растет обеспокоенность тем, что в Европе может возникнуть крупный военный конфликт. Кроме того, в последнее время российские войска перебрасываются в находящуюся по соседству с Евросоюзом Беларусь - якобы для планирующихся совместных учений.

В связи с ростом напряженности из-за концентрации российских войск блок НАТО расширил свое присутствие на восточном фланге, направив туда военные корабли, истребители, а также объявил повышенную боевую готовность.

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