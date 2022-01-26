Министр обороны Литвы подтвердил изменение планов мобилизации

Правительство Литвы будет решать вопрос долгосрочной стратегии гражданского сопротивления. Министр обороны Арвидас Анушаускас сказал, что суть стратегии – устойчивость перед возможными угрозами. Министр признал, что совсем недавно были обновлены планы мобилизации, однако подробнее этот вопрос он не комментирует.

"Название стратегии, быть может, иногда вводит в заблуждение, поскольку мы понимаем гражданское сопротивление, как сопротивление общества в условиях захвата страны. Сама идея иная – это воспитание устойчивости граждан перед лицом информационных атак агрессора, кибератак, подготовка общества и бизнеса к этому. Есть много аспектов. Суть кроется в слове "устойчивость" – общества, бизнеса, государства", – сказал журналистам Анушаускас.

В стратегии, по его словам, есть много разных мер.

"К примеру, как активизировать Союз стрелков, как использовать его возможности – это лишь один элемент, а их много", – заметил глава МО.

Анушаускас сказал, что время развития стратегии не связано с геополитическим напряжением, которое мы сейчас наблюдаем.

"Подготовка стратегии была предусмотрена в прошлом году, это было сделано, просто пришло время передать в правительство. Это совпадение, но, я думаю, оно значимо, поскольку готовность общества, его устойчивость, воспитание необходимы", – акцентировал министр.

Устойчивость к дезинформации и возможным кибератакам, по его словам, - необходимые элементы крепкой страны.

"Напряжение и кризис мобилизует общество, граждан. Это вызывает активность граждан, определенные действия, но, подчеркиваю, – то, о чем я говорю, не является однократным действием. Это долгосрочная стратегия", – продолжил он.

Он дал положительный ответ на вопрос об обновлении мобилизации.

"Честно говоря, это уже сделано. Только это и могу сказать. Это было сделано несколько недель назад, Правительство подтвердило необходимые законы, планы и прочее. Их детали не разглашаются, но обновление было", – сказал министр.

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