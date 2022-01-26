В прошлом году мошенники выманили у жителей Литвы больше 10 млн евро

Финансовые мошенники в прошлом году выманили у жителей и компаний Литвы 10,2 млн евро – в два раза больше, чем в 2020 году, когда эти убытки достигали 4,8 млн евро, свидетельствуют данные Литовской банковской ассоциации (ЛБА).

За минувший год в два с половиной раза выросло количество случаев мошенничества, в наибольшей степени это фишинг (мошенническое использование ссылок на поддельные сайты) и телефонное мошенничество.

"Как зафиксированное количество случаев банковского мошенничества, так и убытки, понесенные физическими и юридическими лицами, выросли за последний год в разы, и это демонстрирует лишь одно — нам нужно еще более критично относиться к информации, получаемой с помощью удаленных средств связи — это навык, без которого будет просто невозможно пользоваться преимуществами цифрового пространства в будущем", — заявила президент ЛБА Эйвиле Чипкуте.

В прошлом году члены ЛБА зафиксировали 3,5 тысячи случаев кибермошенничества - в 2,6 раза больше, чем в 2020 году. Количество случаев фишинга увеличилось в шесть раз (до 914), в результате чего потери жителей составили около 0,8 млн евро.

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