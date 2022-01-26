Криминалисты сообщили, что это крупнейшая партия контрабандных сигарет, задержанная в этом году.
Контейнер из Сингапура вызвал подозрения у криминалистов, которые отслеживают маршрут прибытия товаров. Было указано, что в контейнере находятся садовые зонты (13 тонн), предназначенные для Дании.
19 января контейнер был проверен, никаких зонтов в нем не было, контейнер был наполнен ящиками с сигаретами.
На следующий день провели детальную проверку. По предварительным данным, задержано не меньше 601 000 пачек сигарет NZ Gold Super Slims и M1 RED (без бандеролей). Их стоимость с налогами может составлять больше 2 млн. евро.
Начато расследование.
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