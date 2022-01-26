Глава МИД: никаких планов в связи с изменением названия представительства Тайваня нет

Литва не обсуждает никакие изменения в связи с названием представительства Тайваня, сказал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Нет, таких намерений нет, нет никаких планов в связи с официальным названием, я уже не раз об этом говорил", – сказал в среду Ландсбергис.

Он прокомментировал сообщение Reuters о том, что Литва для смягчения конфликта с Китаем предлагает сменить название представительства, перевести его на китайский язык.

"Если не было никаких источников, никаких цитат, то такие слухи сложно комментировать", – сказал глава МИД.

Он также отрицал информацию, будто обсуждал вопрос переименования представительства с президентом Гитанасом Науседой.

По его словам, на встрече с президентом обсуждалась позиция, что Литва ничего незаконного не сделала, разрешит открыть представительство Тайваня.

"Напротив, мы говорили о том, что в отношении Литвы предприняты незаконные действия, надо найти ответ, как их ограничить, для этого нужна сплоченная помощь ЕС, мы также говорили о национальных инструментах, которые помогут уменьшить риски", – сказал Ландсбергис.

Reutersво вторник, ссылаясь на анонимные источники, сообщило, что Ландсбергис предлагал Науседе назвать представительство по-китайски "представительством жителей Тайваня".

Ландсбергис на прошлой неделе говорил, что деэскалации конфликта с Китаем в первую очередь будут добиваться, предупредив Пекин о юридических последствиях его действий в отношении Литвы.

Отношения между Литвой и Китаем ухудшились после того, как Вильнюс разрешил открыть представительство Тайваня. Пекин усматривает в этом попытку Тайваня действовать как независимое государство. В других странах такие представительства называются представительствами Тайбэя.

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