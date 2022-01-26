Служба занятости: иностранцы находят работу быстрее, чем литовцы

Литовские работодатели сталкиваются с нехваткой квалифицированной рабочей силы. В столице сосредоточены 40% всех работодателей, однако работники здесь достаточно разборчивы и все пустующие рабочие места не заполняют, а иностранцы находят себе работу быстрее, чем литовцы, отмечают специалисты Службы занятости.

В начале января уровень безработицы в Вильнюсе бы на 1,1% меньше, чем в среднем по Литве и составлял 9,1%.

"Стабильности больше всего не хватает на рынке труда в столице. Работодатели очень разные: у одних высокие требования, другие будущим работникам предлагают дополнительные возможности", – сказала представитель Вильнюсского отделения Службы занятости Гинтаре Мицявичене.

"Чтобы выжить, работодатели не только борются за работников, они стараются создать для них более гибкие условия труда. Все чаще приспосабливают рабочие места для инвалидов, принимают на работу студентов и людей, которые не могут работать по обычному графику", – сказала специалист.

Не забывают и о работниках старшего возраста, которые могут делиться опытом с молодыми специалистами.

В Вильнюсе почти 600 000 жителей. На учете в Службе занятости стоят 8,8% женщин (трудоспособного возраста) и 9,4% мужчин. В Вильнюсе – 38,4% долгосрочных безработных.

Уровень безработицы среди молодежи выше, чем в среднем по Литве (7%) – в начале года он составлял 9,3%.

Безработные старше 50 лет составили 33,6% всех безработных.

В декабре в Вильнюсе в Службе занятости зарегистрировались граждане Афганистана (22 человека), получившие временный вид на жительство в Литве. Большая их часть устроилась на работу упаковщиками, работниками в зале одного из торговых центров.

Специалист Службы занятости Евгений Даукша сказал, что уже успел выучить имена всех иностранцев. Он заметил, что Служба занятости не только посредничает при трудоустройстве людей.

"Мы объясняем им как работает система общественного транспорта, какие правила действуют в коллегиях, куда некоторые планируют поступать", – сказал он, заметив, что большинство этих людей хотели бы получить квалифицированную работу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!