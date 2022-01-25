Глава Погранслужбы Литвы: мы стараемся улучшать условия жизни мигрантов "делами мигрантов могло бы заниматься спецагентство"

Учреждения работают над улучшением условий жизни мигрантов, сообщил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

Так он прокомментировал обнародованное в понедельник сообщение Аппарата парламентского омбудсмена о том, что условия размещения мигрантов в Кибартайском центре регистрации иностранцев (ЦРИ) равносильны бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство обращению.

"Отчет, который был опубликован вчера, может создать у общественности впечатление, что СОГГЛ, МВД и Литовскому государству в целом наплевать на условия жизни и благосостояние иностранцев, но это не так", – сказал Любаевас журналистам во вторник.

"С момента создания ЦРИ в сентябре многое было сделано для улучшения условий проживания иностранцев (...) Благодаря существующему пространству для людей, за счет добровольного возвращения лиц, мы почти приблизились к этим требованиям, а требование площади на человека будет удовлетворено в ближайшем будущем", — добавил он.

По словам главы пограничных сил, аппарат омбудсмена Сейма "очень высоко поднял планку требований", но согласился, что это естественно. По его словам, служба готова к диалогу с омбудсменами Сейма.

В документе, опубликованном на этой неделе омбудсменом Сейма Эрикой Леонайте, говорится, что Кибартайский ЦРИ переполнен, что вызывает проблемы с гигиеной, отсутствует возможность уединения, а передвижение иностранцев строго ограничено.

Также констатируется, что право мигрантов на получение информации о своих правах и обязанностях, принятых в отношении них решениях, доступ к юридической помощи не гарантируется должным образом, а иностранцы часто находятся в неведении.

Вице-министр: делами мигрантов могло бы заниматься спецагентство

Делами мигрантов могло бы заниматься специально созданное агентство, говорит заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс, но подчеркивает, что этот вопрос пока находится на стадии рассмотрения.

"Глядя на перспективу работы с нынешним потоком, необходимы изменения, и наше министерство вместе с Министерством социальной защиты и труда рассматривает новую концепцию, согласно которой, возможно, следует создать агентство для работы с нелегальными мигрантами и лицами, ищущими убежища, которое бы занималось их условиями проживания, обеспечением процедур, предоставлением услуг", – заявил вице-министр журналистам во вторник.

Он сказал, что агентство "возможно, подняло бы основные условия жизни мигрантов на новый уровень", но не уточнил, когда такое агентство может появиться.

"С этим агентством нужно немного больше терпения, но такая модель возможна", — сказал А. Абрамавичюс.

В настоящее время Служба охраны госграницы Литвы управляет 3 Центрами регистрации иностранцев в Медининкай, Кибартай и Пабраде. Министерство социальной защиты и труда - Центрами приема беженцев в Рукле и Вильнюсе.

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