Экономист: снижение прогноза роста ВВП обусловлено распространением омикрона

Минимально сниженный прогноз роста экономики Литвы в этом году от банка SEB был обусловлен распространением штамма коронавируса омикрон, сказал экономист банка Тадас Повилаускас.

Банк SEB снизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на этот год с 3,6 до 3,5%.

"В основном это связано с небольшим негативным эффектом омикрона, поэтому мы заложили эффект в размере 0,1 пункта. Мы хотим занять позицию, что нам не нужно закладывать сразу слишком много негативных сценариев в основной базовый сценарий, мы не хотим беспокоиться по поводу всех сообщений, мы должны получать реальные данные о том, кто от чего страдает, если говорить о Китае и Беларуси, проблемах Украины", - сказал на пресс-конференции во вторник Повилаускас.

По его словам, в прошлом году на промышленность пришлась почти половина прироста ВВП, но в этом году ее рост замедлится. Транспортный сектор также внесет меньший вклад в экономический рост в этом году.

"Пакет мобильности, связанные с Беларусью угрозы приведут к снижению вклада транспортного сектора. Вклад промышленности также будет ниже, немного в сфере торговли, а другие отрасли могут выйти вперед и помочь нам расти", — сказал экономист.

По причине давления из Китая в Литву в декабре прошлого года было отправлено на 40% больше товаров, чем год назад. Однако ситуация больше повлияла на литовский экспорт - в декабре Китай растаможил литовских товаров всего на 3 млн. евро.

"Больше всего мы боимся того, чего не услышим публично, — убытков, связанных с тем, что действия Китая не принесут в Литву дополнительных инвестиций от иностранных инвесторов. Мы не услышим об этом и не будем оценивать потери, но риск того, что мы являемся регионом повышенной чувствительности, явно возрос", — сказал Повилаускас.

Между тем торговля с Беларусью мало изменилась, она достаточно стабильна.

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