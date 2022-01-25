Глава Минфина рассказала, почему Литва не будет снижать НДС на продукты

"Неточно говорить, что все что-то делают, а литовцы - нет", – так ответила на вопрос о том, как можно помочь жителям на фоне роста цен на энергоресурсы министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте. Она объяснила также, почему Литва не последует примеру Польши и не будет снижать НДС на продукты питания.

На заседании, которое инициировали члены фракции "крестьян", речь шла о росте инфляции, планах властей в связи с ее снижением, компенсаций за дорожающее электричество и отопление.

В начале заседания она сказала, что рост инфляции предвидели еще при утверждении бюджета на 2022 год.

По этой причине, сказала министр, и решили повышать пенсии, зарплаты госсектора.

По словам Скайсте, пенсии выросли на 12%, а зарплаты в госсекторе на 10%.

"Стратегия правительства - повышение доходов", – обобщила министр.

По ее словам, согласно прогнозам, средняя зарплата в этом году должна увеличится на 9%, а годовая инфляция составит 4%.

"Покупательная способность жителей должна увеличиться, несмотря на инфляцию", – сказала министр.

Скайсте заметила, что рост инфляции связан с международными рынками и ценами на энергоресурсы, это составляет 2/3 инфляции, а 1/3 -действия внутри страны, например, повышение зарплат.

Однако, по ее словам, не повышать зарплаты - плохое решение. С учетом роста цен на энергоресурсы некоторые расходы жители могут отложить и выплатить позже.

"Было также принято решение, которое коснулось отсрочки выбора поставщика электроэнергии. Надо сказать, что в Литве действует льготный НДС как на дрова, так и на центральное отопление", – сказала министр.

Она сказала, что неточным было бы заявление, что все что-то делают, а Литва - нет. По ее словам, что касается налогов, то в Минфине создана рабочая группа, которая решает вопрос новых налогов, включая всеобщий налог на недвижимость.

"Тариф должен быть небольшим, платить будут все, за основу был бы взят налог на землю", – сказала она и пояснила, что вопрос конкретной модели налога еще не решен.

"Есть много аспектов, которые нуждаются в оценке, например, вопрос пенсионеров, передачи недвижимости, какой в таком случае должен быть тариф. Поскольку пока решений нет, проект не представлен", – заметила она.

Скайсте спросили об отказе от НДС на продукты в Польше.

"Я не могу сказать, что мы не видим, все мы видим, все оцениваем. В Польше цены устанавливают с учетом множества аспектов, наша страна от Польши отличается. Во-первых, размером рынка, потом в Польше есть независимая валюта. Мне кажется, каждая страна принимает решение с учетом своей ситуации.

"Литва - небольшая и открытая экономика, у нас иные условия. Если оценивать общий контекст, надо заметить, что общий НДС в Польше выше, чем в Литве. У нас 21%, там – 23%, они делают льготы. В Литве тоже тариф немного меньше. Каждая страна выбирает наиболее подходящую модель", – сказала она.

По словам министра, вопрос в том, насколько упразднение НДС отразиться на самой цене.

"Действует такая практика, мы видим, что часть пользы оседает не в цене, а приносит прибыль перепродавцам, торговым центрам. Мы такую модель, как Польша, не выбираем", – сказала Скайсте.

На вопрос, не планирует ли правительство вернуть 18% НДС, министр ответила, что таких планов у правительства нет.

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