Витаутас Ландсбергис: приношу извинения всем, кого мои заявления 13 января обидели

Председатель Верховного совета-Восстановительного сейма Литвы Витаутас Ландсбергис во вторник в фейсбуке извинился перед теми, кого могли возмутить и обидеть его заявления 13 января.

"Я не думаю, что свобода распространять ковид-19 или какую-нибудь чуму - это святая свобода человека; однако приношу извинения всем, что 13 января почувствовал себя оскорбленным", – писал в фейсбуке Ландсбергис.

"Я не думаю, что я правильно отреагировал на некрасивые звуки в час памяти о погибших. Надо было просто заткнуть уши и думать: как хорошо, что погибшие этого не слышат. Но я тоже человек, и у меня вырвались неподходящие слова в адрес некоторых собравшихся", – сказал он.

"Мы должны понять, что в каждом классе есть мальчишки, которым приятно поднимать шум и раздражать учителя (я не о себе, хотя я много лет преподавал музыку). Но в конце концов мы находимся в одной школе, которую должны окончить и не бросить на задворках Европы", – писал профессор.

"Мы столько прошли вместе, столько вынесли. У нас есть отвоеванная свободная родина, а так тяжело видеть, как родина разваливается на куски. Может человек от усталости и не что и мне горько, в этот момент больно за то, что там у Кафедрального собора я не нашел подходящие слова и не промолчал, не прошел молча. Давайте встретимся и искренне поговорим, как прежде. Ведь мы вместе пели. А вы поете?", – писал Ландсбергис.

Delfi напоминает, что профессор Витаутас Ландсбергис 13 января сказал, что протестующих нельзя называть людьми Литвы.

"Какие же это люди, это Единство. Не надо их называть людьми Литвы. Фашисты, Единство. Конечно, проблема. Сумасшедших очень много. В наши времена единство было отдельно и когда однажды здесь, у парламента, были два митинга, я ушел и просил людей, чтобы к ним не приближались. Пусть себе кричат, что хотят, а наша жизнь идет своим путем", – сказал он журналистам. По его словам, сейчас протестующих подпустили слишком близко, они мешали мероприятию. "Они лишили нас свободы слышать, о чем говорят на мероприятии. Они лишили нас свободы. Все по радио и по телевидению в Литве слышали, что говорили спикеры, но, например, у меня эту свободу отняли – я не мог слышать, что говорили, несмотря на то, что сидел рядом", – сказал Ландсбергис.

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