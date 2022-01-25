Transparency International: в индексе восприятия коррупции Литва поднялась на одну позицию

В прошлом году в индексе восприятия коррупции Литва поднялась на одну позицию, сообщило во вторник литовское отделение антикоррупционной организации Transparency International.

Литва получила 61 бал из 100 возможных и 34-ую позицию среди 180 стран. Среди стран Евросоюза Литва занимает 13-ое место.

"Результаты индекса восприятия коррупции показывают, что мы постепенно движемся в правильном направлении. В этом году, со вступлением в силу нового Закона о превенции коррупции, у нас появилась уникальная возможность ускорить свое "восхождение" в топ самых прозрачных государств", — говорит руководитель литовского отделения организации Сергей Муравьев.

По его словам, задача этого десятилетия — обуздать масштабную коррупцию, чего трудно добиться без еще большей прозрачности в государственном секторе и политике, открытости данных и вовлеченности граждан в процесс принятия решений.

ССР: Мы движемся в правильном направлении

По утверждению Службы спецрасследований (ССР), Литва движется в правильном направлении.

"Положительное изменение индекса восприятия коррупции показывает эволюцию борьбы с коррупцией. Мы движемся в правильном направлении — ориентируясь на принципы позитивного управления, предотвращение коррупции становится одним из приоритетных направлений деятельности государственного сектора", — заявил директор ССР Жидрунас Барткус.

По его словам, усилия государственного сектора по сокращению фрагментарной превенции коррупции очевидны и требуют "дальнейшего усиления формирования доказательной антикоррупционной политики в Литве и продолжения успешных инициатив по повышению сознательности в борьбе с коррупцией".

На первом месте в этом индексе в мире остаются Дания (88 баллов) и Новая Зеландия (88 баллов), в этом году к ним присоединилась и Финляндия (88 баллов).

Эстония получила в этом году 74 балла и 13 место (в прошлом году - 75 баллов и 17 место), Латвия получила 59 баллов и поднялась на 36 место (в прошлом году - 57 баллов и 42 место), Польша - 56 баллов и заняла 42 место (в прошлом году - 56 баллов и 45 место), Беларусь - 41 балл и 82 место (в прошлом году - 47 баллов и 63 место), Россия – 29 баллов и 136 место (в прошлом году - 30 баллов и 129 место).

Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 64 балла из 100.

Литовское отделение Transparency International отмечает, что правительство Литвы намерено измерять успехи в снижении уровня коррупции и с точки зрения изменений в индексе восприятия коррупции. Цель, поставленная в программе правительства на 2024 год, — получить 70 баллов.

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