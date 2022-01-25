Отчет: условия содержания мигрантов в Кибартай приравниваются к бесчеловечному обращению

Согласно Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, условия содержания мигрантов в Кибартайском центре регистрации иностранцев (ЦРИ) Литвы приравниваются к бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, говорится в опубликованном отчете омбудсменов Сейма Литвы.

В документе, опубликованном на этой неделе омбудсменом Сейма Эрикой Леонайте, говорится, что материальные условия приема, характер контроля, строгие ограничения свободы передвижения и сроки содержания приравнены к признакам задержания.

В одном из секторов с наибольшим количеством иностранцев отмечается гораздо меньшая минимальная площадь на человека, чем устанавливают нормы, отсутствие личного пространства, строгие ограничения на передвижение и отсутствие гигиены.

Обращается также внимание на то, что право мигрантов на получение информации о своих правах и обязанностях, принятых в отношении них решениях, доступ к правовой помощи не гарантируется должным образом, иностранцы часто находятся в неведении.

Омбудсмен Сейма Леонайте утверждает, что Европейский комитет против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания ясно дал понять, что задержание мигрантов, нелегально прибывших в страну, не должно становиться наказанием.

"То, что мы все считаем само собой разумеющимся — возможность помыть руки теплой водой или принять теплый душ, купить еды, приготовить ее или просто заварить чай, — стало привилегией и долгожданным событием для находящихся там иностранцев", — утверждает Леонайте.

По данным аппарата омбудсмена Сейма, в настоящее время в Кибартайском ЦРИ проживает около 600 мигрантов, нелегально попавших в Литву через границу с Беларусью в прошлом году, хотя в этих помещениях могут проживать только до 450 человек.

Проверка проходила в Кибартайском ЦРИ 14-16 декабря, 22-23 и 12 января.

В Литве ЦРИ по-прежнему работают также в Медининкай и Пабраде.

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