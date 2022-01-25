Выигравший в лотерею 24 млн. вильнюсец с работы уходить не собирается

В минувшую пятницу появилась информация о том, что приобретенный в столице Литвы лотерейный билет Eurojackpot принес своему покупателю самый большой в истории лотереи в странах Балтии выигрыш – больше 24 млн. евро. В понедельник, 24 января, стало известно, что обладатель счастливого билета Витаутас из Вильнюса (имя редакция изменила в целях безопасности), который купил билет на вырученные от сданной тары деньги.

Победитель в офис компании Olifėjа явился 24 января после работы вместе со своей супругой.

"Я каждую неделю покупаю по одному билету Vikinglotto, Teleloto и Eurojackpot – такой заведен ритуал. В прошлую пятницу вечером я ехал домой и вспомнил, что у меня нет билета Eurojackpot, я остановился около Maximа в Пилайте, – рассказал мужчина. – В багажнике было несколько бутылок, я их сдал и получил 2,70 евро. Добавил еще 30 центов – и, как оказалось, купил особый билет".

На вопрос, почему не обратился за выигрышем в выходные, мужчина сказал, что ничего не знал о выигрыше.

"Мы с женой спокойно провели выходные дома, новости как-то прошли мимо нас – мы ничего не знали о рекордном выигрыше. Билеты я проверил только в понедельник после обеда, начал с Eurojackpot. Проверял с помощью мобильного приложения Perlаs. Сумму выигрыша я не увидел. Понял только, что надо звонить в офис по телефону. Я так и сделал", – рассказал Витаутас.

Ответила работница Olifėjа и попросила продиктовать номер билета. Потом попросила сесть.

"Когда я сел, она сказала мне, что я выиграл 24 млн. евро, поздравила и попросила приехать к ним в офис. Я никак не мог в это поверить. Позвонил жене. Я попросил ее сесть и налить воды в стакан. Потом сказал ей, сколько я выиграл", – рассказал мужчина.

"Когда муж сказал, что выиграл 24 млн., я подумала, что он шутит. Только после того как он несколько раз повторил, я понемногу приняла информацию, поняла, что это не шутка", – сказала супруга Витаутаса.

Мужчина, который выиграл в лотерею 24 000 400 евро, сразу попал в 200-ку самых богатых жителей Литвы.

Согласно списку Top 2021 г, он в списке находится наравне с Домантасом Сабонисом (24 млн. евро) и немного не дотягивает до Арвидаса Сабониса и Донатаса Мотеюнаса (25 млн. евро).

"Мне нужно чем-то заниматься, я не намерен, например, ходить с работы и отправляться в путешествие вокруг света. Если бы я так поступил, не стал бы счастлив. Сейчас мы дадим поостыть эмоциям и будем решать, что делать с такими огромными деньгами Правда, с женой мы уже говорили о том, что если она захочет – сможет начать свой бизнес", – сказал Витаутас.

Несколько лет назад инженер из Каунаса выигран в Eurojackpot 7,6 млн. евро. Летом 2021 года вильнюсец выиграл в Vikinglotto 13 млн. евро.

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