Опрос МО: жители Литвы все больше доверяют армии страны и НАТО

Жители Литвы стали больше доверять армии и военным, а членство страны в НАТО оценивается очень благоприятно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в декабре прошлого года по заказу Минобороны.

Согласно опросу, Литовской армии доверяют 74% жителей страны – это самый высокий показатель с 2014 года. По сравнению с данными за 2020 г. это на 1% больше, а количество респондентов, утверждающих, что не доверяют армии, сократилось на 6%.

Респонденты гораздо лучше оценивают профессию военного – положительно оценивают 79% респондентов (на 7% больше, чем годом ранее). 29% оценивают профессию "очень положительно". 66% респондентов положительно оценили бы решение близкого человека добровольно служить в армии.

"Большая часть жителей страны доверяет Литовской армии и придерживается положительного мнения о профессии военного, это очень важно. Наша система обороны совершенствуется, армия укрепляется – жители это замечают", – сказал министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

Позитивно оценивают и вклад армии в решение гибридной агрессии со стороны Беларуси (нелегальной миграции): 69% считают, что армия оказывает достаточную помощь на границе.

Жители положительно оценивают и членство Литвы в НАТО – 89% респондентов оценивают этот факт положительно (на 2% больше, чем в прошлом году). Наблюдается позитивная тенденция: 37% респондентов оценивает членство "полностью положительно", это на 8% больше, чем годом ранее.

Присутствие союзников на территории Литвы благоприятно оценили 88% респондентов (на 5% больше, чем в прошлом году).

"Жители Литвы понимают, что присутствие военных союзников в нашей стране - гарантия безопасности всего региона", – сказал Анушаускас.

78% участников опроса согласны с тем, что боевая группа НАТО в Литве помогает остановить враждебно настроенные государства, а 81% согласен с тем, что учения с участием союзников в Литве улучшают подготовку к обороне Литвы и отваживают от враждебных действий.

Жители одобряют и участие литовских военных в международных операциях – 78% респондентов считают, что литовские военных должны участвовать в таких миссиях по просьбе НАТО.

74% участников опроса считают, что Литва должна защищать или предоставлять военную помощь странам НАТО во время военного конфликта.

62% склонны одобрить помощь Украине, которую считают одним из самых дружественных по отношению к Литве европейских государств наряду с Латвией, Польшей, Германией и Эстонией.

Стратегическими партнерами Литвы респонденты чаще называют Польшу, Германию и США.

Результаты опроса показали, что жители Литвы все больше одобряют повышение бюджета на оборону. 71% участников опроса (на 5% больше, чем в прошлом году) считает, что на оборону должны выделять 2% ВВП страны.

За год на 10% выросло количество респондентов (до 47%), которые считают, что к 2030 г. на оборону должны выделять 2,5% ВВП.

Министр обороны обратил внимание на то, что растет способность жителей распознавать дезинформацию, информационные атаки и фейки.

За год на 10% больше респондентов указали, что всегда видят информационные атаки и фейки (их число выросло до 58%).

Жители Литвы по-прежнему выявляют информационное влияние России – 6% утверждают, что Россия сознательно пытается воздействовать на жителей Литвы, пытаясь повлиять на их позицию.

68% респондентов согласны с тем, что Россия и Беларусь осуществляют гибридные атаки с целью дестабилизации ЕС и НАТО.

47% жителей Литвы согласны с тем, что литовские ведомства должным образом обеспечивают кибербезопасность.

Опрос по заказу МО 16–29 декабря 2021 года провела социологическая компания Spinter tyrimai.

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