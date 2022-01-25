За минувшие сутки не фиксировалось попыток нелегального пересечения границы Литвы с Беларусью

За минувшие сутки пограничники не фиксировали попыток нелегального пересечения границы Литвы с Беларусью, информировала во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

В понедельник, воскресенье пятницу и четверг также не было попыток нелегального пересечения границы, в субботу не впустили 8 мигрантов. В среду и вторник в Литву не впустили по девять нелегальных мигрантов.

По сообщению службы, также не было и впущенных в страну по гуманитарным причинам.

С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8200 мигрантов. Правда, некоторые иностранцы могли пытаться пересечь границу несколько раз.

Охрана границы Литвы осуществляется в усиленном режиме.

Пограничникам и помогающим им военным не пришлось применять служебное оружие.

Польские и латвийский пограничники, по данным СОГГЛ, в последнее время фиксируют десятки попыток мигрантов попасть в ЕС из Беларуси.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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