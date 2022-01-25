Командующий ВС Литвы: вероятность войны действительно высока

Командующий вооруженными силами (ВС) Литвы Вальдемарас Рупшис отмечает, что вероятность войны в Украине действительно высока.

Он также подчеркнул, что процесс передачи оружия Украине продолжается – Литва все еще ведет консультации с США.

"Конечно, вероятность войны в Украине высока, и нынешняя эскалация в основном связана с ней, но ближе к границе с Литвой есть и признаки действий России и Беларуси, которые вызывают больше, чем просто озабоченность. Это автоматически отражается на наших боевых действиях, на нашей готовности", — заверил Рупшис в интервью LRT.

Он сообщил, что Литва еще не поставила украинской армии обещанные ракетно-зенитные комплексы Stinger.

"Этот вопрос рассматривается и согласуется с американцами. Если мы говорим о конкретных вооружениях, которые могут быть переданы, это наше решение, но оно должно быть одобрено государствами, которые продали оружие Литве, так что процесс еще не завершен", — сказал Рупшис.

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