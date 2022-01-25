Корзина самых дешевых продуктов в Литве за год подорожала на 6%

Корзина самых дешевых продуктов в Литве в январе 2022 года была на 3,28 евро (6%) дороже, чем в январе 2021 года, таковы данные исследования портала Pricer.lt.

По сравнению с декабрем 2021 г, подорожание составило 2,14 евро (3,8%).

Самая дешевая корзина в январе была в Maxima - товары подорожали на 5,68 евро. За ней идет Lidl (подорожание составило 5,26 евро). Далее следует Norfa (3,72 евро). На e-Rimi цена выросла на 1,15 евро - это 4-е место. В магазине Barbora цена упала на 5,33 евро (это 5-е место). В Iki цена выросла на 3,08 евро - это 6-е место. На последнем месте - Rimi с повышением цены на 1,43 евро.

Анализ Pricer.lt цен на популярные и хорошо известные бренды показал, что, по сравнению с декабрем 2021 г, цены выросли на 1,90 евро (4,4%).

В январе 2022 г. средняя стоимость корзины была на 4,83 евро (11,8%) выше, чем в январе 2021 г.

Это самая высокая цена с того момента, как на рынке стали исследовать цены на самые дешевые товары.

В январе самой дешевой корзина товаров известных брендов была в Rimi и e-Rimi. Сеть Rimi подняла цену на 0,41 евро, e-Rimi снизила на 0,51 евро. Norfa повысила цены на 0,59 евро и оказалась на втором месте. Barbora повысила цены на 2,57 евро и заняла третье место. Maxima подняла цену на 3,81 евро и оказалась на четвертом месте. Iki повысила цену на 4,54 евро и заняла последнее пятое место.

Из 52 товаров, за ценами на которые следит Pricer.lt, подорожали 37, 15 подешевели. Всего на 10% о более процентов подорожали 26 товаров из 52.

Больше всего подорожала картошка, подсолнечное масло, ржаной хлеб, творог, сыр, сметана, молоко.

Больше всего подешевели - на 10% и более - рассыпной чай.

В прошлом году, по данным Pricer.lt, дешевле всего корзина самых дешевых товаров была в Maxima. На втором месте в 2021 г была сеть Norfa. Lidl занимал 3-е место.

Другие сети в плане цен на самые дешевые товары отстают, удивляет разве что Barbora, в начале 2022 г. она вернула в ассортимент самые дешевые товары группы Maxima.

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