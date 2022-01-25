Глава МИД Литвы: битва за Европу будет происходить в Украине

Если российскую агрессию не удастся сдержать экономическими средствами, то международный порядок придется защищать на фронте, считает министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Он убежден, что Украину надо поддерживать, потому что битва за Европу, по его словам, будет происходить именно там.

"Мы все должны быть готовы защищать то, что было создано после Второй мировой войны, и мы не должны ожидать, что эта защита нам ничего не будет стоить. Если нам не удастся сдержать российскую агрессию экономическими средствами, то международный порядок придется защищать на фронте — и ценой будут жизни мужчин и женщин, которые его защищают", — заявил глава литовской дипломатии в понедельник в Брюсселе во время дискуссии глав МИД стран ЕС с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Дипломатия с Россией — трудный путь. Надеемся, это принесет плоды. Но это также требует непоколебимого единства трансатлантического сообщества", — сказал он.

"Мы должны реагировать на меняющуюся ситуацию — страны Балтии не могут оставаться неукрепленными. Как никогда нужен общий подход к санкциям против агрессора – если мы обещаем, что санкции будут неподъемными, так и должно быть. Сегодня есть только один путь — мы должны поддержать Украину, потому что там будет происходить битва за Европу", — подчеркнул Ландсбергис.

После встречи в понедельник министр заявил журналистам в Брюсселе, что Кремлю не удалось разделить Запад, демонстрирующий трансатлантическое единство.

"Сегодня такой особенный день, когда нужно было мобилизовать не только европейское единство, но и, я бы сказал, трансатлантическое единство", — добавил министр.

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