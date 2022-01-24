Во вторник вильнюсская телебашня поздравит столицу на азбуке Морзе

Литовская телебашня во вторник, 25 января, поздравит столицу с приближающимся днем рождения на азбуке Морзе.

С 18 ч. 25 января до 8 ч. 26 января телебашня будет освещена красным цветом. Верхняя часть баши будет освещена белым цветом. Вечером, с 18 до 22 ч. каждые 15 минут башня будет мигать, передавая городу поздравления на азбуке Морзе. Продолжительность праздничного сообщения – 25 секунд.

По словам главы Telecentras, который управляет телебашней, Ремигиюса Шериса, поздравление будет коротким и простым, но чтобы его расшифровать, надо ознакомиться с азбукой Морзе. Расшифрованным сообщением вильнюсцев и гостей города призывают делиться на странице TV bokštas в фейсбуке.

Первому правильно расшифровавшему послание вручат приглашение посетить телебашню. Первые 25 человек, которые верно расшифруют послание, получат памятные призы муниципалитета.

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