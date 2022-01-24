Мэр столицы предлагает присвоить экс-президенту Адамкусу титул почетного гражданина Вильнюса

Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс предлагает присвоить экс-президенту Валдасу Адамкусу титул почетного гражданина Вильнюса.

"Человек, у которого всегда было направление движения, политика которого по большей части определила тот факт, что Вильнюс стал безопасной столицей страны ЕС и НАТО. Человек, во время правления которого, наша столица стала заметной в мире как город, защищающий демократические свободы и права человека, диалог культур и цивилизаций.

Когда проходили революции в Киеве, Тбилиси и других столицах восточных стран, имя Вильнюса упоминалось как стабильного и надежного партнера, посредника. Этот человек был и будет символом сплочения литовского общества", – писал в фейсбуке Шимашюс.

"По этой причине на ближайшем заседании совета я представлю кандидатуру экс-президента Валдаса Адамкуса на соискание титула почетного гражданина Вильнюса. Я надеюсь, совет одобрит мое предложение, nesпоскольку этот человек достоин этого", – прибавил мэр.

Ближайшее заседание горсовета состоится 2 февраля.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!