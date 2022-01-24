Ответственная за реализацию проекта возведения забора на границе с Беларусью энергетическая группа Epso-G в понедельник представила информацию о ходе осуществления проекта комиссии по надзору за ним во главе с премьер-министром.
Как сообщает Epso-G, работы по укладке колючей проволоки уже завершены на погранзаставах Друскининкай, им. А. Бараускаса, Адутишкиса, Кабеляй и Капчаместиса - участках первого этапа. Сегменты заграждения на них будут оборудованы до конца апреля, а сегменты второго этапа - до сентября. Стоимость всего проекта составляет около 120 млн евро.
Сообщается, что забор на границе сейчас возводит около 600 рабочих.
Протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, более 100 км границы проходит по берегам рек и озер.
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