В Вильнюсе ДТП совершила нетрезвая водитель Mini Cooper

В ночь на понедельник, после полуночи, в Вильнюсе ба перекрестке Молетского шоссе и ул. Мокслининку столкнулись автомобили Mini Cooper D Paceman и BMW.

BMW, которым управлял 18-летний юноша, ехал по Молетскому шоссе в сторону центра города, а Mini – в обратном направлении. На перекрестке Mini Cooper D Paceman повернул налево, на ул. Мокслининку и столкнулся с BMW.

BMW врезался в светофор и снес его. Водитель BMW получил травму руки, ему было назначено амбулаторное лечение.

Водитель Mini (1972 г,р.) была пьяна (1,51 промилле, второй раз алкотестер показал 1,42 промилле).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!