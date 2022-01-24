Глава МИД Литвы: мы считаем, что война возможна

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис не исключает возможности, что из-за агрессивной политики России в Европе начнется война.

"Да, мы считаем, что война возможна", – сказал он 24 января перед заседанием министров иностранных дел в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов о возможной угрозе войны.

С другой стороны, Россия угрожает пересечением красных линий не только с помощью военных сил, но и тем, что продолжает вмешиваться в политические дела Украины.

"Моя позиция - пересечение границы уже равносильно пересечению красной линии. По сути, красную черту переступают и когда пытаются незаконно вмешиваться в политические дела страны", – прибавил Ландсбергис.

Ландсбергис сказал, что военной интервенции Кремля в Украину удалось бы избежать только в том случае, если Запад объявил бы неподъемные для России санкции.

"Кремль посчитал, что санкции могут применяться. Мы должны твердо стоять на своей позиции и говоря о том, что санкции должны быть неподъемными для режима, мы должны сделать так, чтобы они такими были и на деле. Только это поможет остановить Россию", – сказал журналистам Ландсбергис.

"Если санкции не будут неподъемными, Россия не остановится", – подчеркнул министр.

По его словам, если Запад не сможет объявить такие санкции, надо продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы она могла защитить себя от российской агрессии.

"Мы должны решить, хотим ли мы избежать войны. Если нет, тогда надо принимать другие меры – мы должны посылать Украине амуницию и другую помощь, чтобы она могла защищаться сама. Именно так и поступают страны Балтии", – сказал Ландсбергис.

Напомним, что напряжение на границе Украины и России возникло в середине 2021 года, когда Кремль стал стягивать армию к границе Украины.

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