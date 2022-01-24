Зимние развлечения в Вильнюсе: чем заняться

Устали от мрачной и холодной погоды? В Вильнюсе есть множество развлечений в помещении и на свежем воздухе, которые помогут оставаться бодрыми и энергичными. GoVilnius рассказывает, чем заняться в столице в зимний период.

Сказочный Вильнюс с высоты птичьего полета

Знаете ли вы, что полеты на воздушном шаре можно совершать не только в теплое время года? Зимой воздушные шары тоже поднимаются и спускаются, причем не только по утрам или вечерам – они часто могут летать и днем! Вид на Вильнюс и Тракай с высоты птичьего полета зимой просто сказочный. Это похоже на ледяное королевство из замечательного фантастического фильма. Парите над заснеженными крышами, дымящимися трубами, запорошенными снегом лесами, скованными льдом озерами и наслаждайтесь покоем и тишиной. И, к вашему удивлению, лететь на воздушном шаре зимой может быть не так холодно, как кажется, ведь вы летите с подветренной стороны! Воздухоплаватели говорят, что для полета достаточно повседневной одежды, но следует хорошенько утеплить ноги.

Oro balionai Foto: Organizatorių nuotr.





Лепкальнис: лыжный курорт в Вильнюсе

Каждый раз, проезжая мимо Лепкальниса, вы видите белоснежные горы, трассы, лыжников и сноубордистов, мчащихся вниз по склону, освещенному фонарями. Чем не курорт? Гарантированный снег, активные единомышленники, согревающие напитки и вкусная еда в кафе на горе. А еще – потрясающая панорама Вильнюса и окрестных лесов! После посещения Лепкальниса у вас возникнет ощущение, будто вы действительно съездили куда-то на отдых.

В этом сезоне лыжный центр Лепкальнис предлагает 10 трасс различной сложности и 10 подъемников. Если у вас нет собственного снаряжения, его можно легко арендовать на месте. А если вы никогда раньше не стояли на лыжах или сноуборде, профессиональные инструкторы вас быстро научат.

Катание на коньках по замерзшему озеру

Что может быть романтичнее, чем катание на коньках по замерзшему озеру на свежем воздухе в окружении природы? Одно из любимых мест жителей Вильнюса – берег озера Гальве, рядом с Тракайским замком. Но много озер есть и на окраинах Вильнюса.

Vilniaus čiuožykla

Кстати, приобрести собственные коньки – новые или подержанные – совсем не дорого, и они доставят вам массу удовольствия. Если вы еще не умеете кататься на коньках, можете научиться на одном из крытых катков Вильнюса: Hoptrans у Белого моста, в ТЦ Akropolis и Pramogų arena.

Однако кататься на коньках на замерзших озерах можно только в том случае, если вы уверены, что это безопасно!

Время на лоне вильнюсской природы

Да, да, вы правильно прочитали – ведь Вильнюс является одной из самых зеленых столиц Европы! Ну, может быть, зимой столица не столько зеленая, сколько по-зимнему очаровательная. Но если хотите провести некоторое время на природе, вам даже не придется покидать пределы города.

100-километровый маршрут вокруг Вильнюса

Пешие прогулки вокруг Вильнюса? Да хоть все 100 км. Такова длина специального маршрута для бегунов и любителей пеших прогулок вокруг Вильнюса. Вы можете попробовать 10 отрезков 100-километрового маршрута вокруг Вильнюса различной длины (по 8–14 км каждый). Хотя бы по одному в день. Большая часть маршрута проходит по бездорожью, а не по асфальту, что гораздо полезнее для суставов ног. Вы не только сможете активно двигаться, но и откроете для себя такие места в Вильнюсе, которых никогда раньше не видели.

Веркяйские и Павильняйские тропы и панорамы

Обязательно посетите излюбленные любителями природы, и, конечно, влюбленными парами, места – региональные парки Веркяй и Павильняй. Насладитесь зимней панорамой с обнажения Пучкоряй и Веркяй и с холма Лепкальнис. В Веркяйском региональном парке вы найдете паломнический маршрут Крестного пути длиной 7 км, который ведет к 35 станциям Вильнюсской Кальварии. Попробуйте найти рядом с дорогой чудодейственный источник, водой которого с древних времен пользовались жители Вильнюса и иностранные паломники, веря в его целебные свойства. В обоих парках есть старинные мельницы, пешеходные тропы разной длины и круглогодичные кафе, где можно согреться.

Лучшее время для посещения музеев

Интересные выставки и мероприятия всегда обогащают повседневную жизнь, а зима может стать лучшим временем для посещения музеев, когда за окном пасмурная погода. Вас могут заинтересовать следующие музеи:

Vilniaus muziejus Foto: Adomas Kačerauskas

Дом историй

Это новое пространство, открытое в 2021 году, цель которого – представить посетителям историю не в виде статичных отрезков прошлого, а как реальность, созданную и все еще создаваемую всеми нами.

На цокольном этаже представлены коллекции литовской народной архитектуры, интерьеров и орудий труда первой половины XVIII–XX веков, а на первом и втором этажах размещены различные выставки: исследования древнеегипетских мумий, открытие сокровищницы литовско-татарских рукописей, выставка "Богини и воины", посвященная самому известному в мире литовскому археологу Марии Гимбутене и ее гипотезам об эволюции европейской культуры.

Музей МО

В январе и феврале в этом центре современного искусства представлены несколько интересных выставок: работы финалистов конкурса "Приз молодого художника" из Литвы, Латвии и Эстонии, фотовыставка "Праздник перемен", анализирующая тему праздника, и работы Лайсвиде Шальчюте через призму видения основателя Музея МО Виктораса Буткуса. В феврале музей представит проект BAXT – фотографии художника Эндрю Миксиса, который уже 20 лет документирует жизнь литовских цыган.

MO muziejus Foto: Organizacijos archyvas

Музей Вильнюса

Это новое пространство для знакомства со столицей Литвы, предназначенная для жителей и гостей города. В музее представлены интересные истории города. С января здесь можно увидеть выставку "Жизнь на улице Вокечю". Эта улица когда-то росла, горела, возродилась, была разрушена и застроена заново. Узнайте, кто были ее жители, откуда они родом и чем занимались.

Уютные спа-удовольствия

Что может лучше напомнить о лете, чем возможность понежиться в воде, тепло сауны и приятные моменты в спа? Как всегда, аквапарк Vichy с его бассейнами, аттракционами, горками, саунами и другими развлечениями погружает в атмосферу отдыха в Полинезии, создавая соответствующее настроение как у взрослых, так и детей. Если хотите попотеть в традиционной сауне, вы можете найти ее и в самом городе, например, в сауне Untu или Pilaitės malūno pirtis.

Vichy vandens parkas Foto: Organizatorių nuotr.

А спа-салонов в Вильнюсе и в самом деле очень много. Насладитесь приятными моментами в SPA Vilnius, Barboros svajos, East Island SPA, Azia SPA, Nidos Kopos, где используют целебную силу янтаря, и во многих других салонах.

И это лишь некоторые из идей для вдохновения – Вильнюс может предложить гораздо больше.

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