В Шилуте при таинственных обстоятельствах пропала молодая женщина

В субботу после обеда в Шилуте, пропала Айре Лиджюте (1990 г.р.), которая вышла из дома на ул. Книгняшю, чтобы погулять с собакой и назад не вернулась. Полиция просит откликнуться всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении.

Приметы: худощавое телосложение, светлые волосы. На женщине была темная куртка с меховым капюшоном, синие джинсы, черные угги.

Полиция просит помощи у общества – просьба откликнуться всех, кто что-либо знает о местонахождении молодой женщины. Звонить по телефонам 8 700 64300 или 112.

В поисках пропавшей участвуют жители Шилуте, они прочесывают окрестности, проверяют лесочки и заброшенные здания. Пока все усилия оказались тщетными.

Представитель Таурагской полиции Лина Банене сказала Delfi, что полиция с помощью водолазов обыскивает реку Шиша.

С помощью дрона осмотрели удаленные места и леса, находящиеся рядом с домом пропавшей.

В поисках участвует кинолог с собакой.

Поиски пропавшей продолжаются и в понедельник.

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