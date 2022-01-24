В Литве завершает работу миссия МВФ

Двухнедельная миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Борхой Грасией завершаетт свою работу в Литве в понедельник.

С 11 января эксперты МВФ дистанционно ознакомились с общей макроэкономической ситуацией в Литве, экономическим развитием и рынком труда, финансовой ситуацией, интересовались налогово-бюджетной политикой, мерами по управлению пандемическим кризисом и энергетикой.

Особое внимание эксперты уделили выходу страны из пандемии, инфляции и мерам по ее контролю.

В ходе миссии были проведены удаленные встречи с представителями Центробанка Литвы, Министерства финансов и других государственных учреждений, частных компаний.

Литва является членом МВФ с 1992 года. В настоящее время в МВФ входят 190 стран.

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