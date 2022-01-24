За минувшие сутки не фиксировалось попыток нелегального пересечения границы Литвы с Беларусью

За минувшие сутки пограничники не фиксировали попыток нелегального пересечения границы Литвы с Беларусью, информировала в понедельник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

По сообщению службы, также не было и впущенных в страну по гуманитарным причинам.

С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,2 тыс. мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.

Охрана границы Литвы осуществляется в усиленном режиме.

Между тем, в Латвию за сутки развернули почти 70 нелегальных мигрантов.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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