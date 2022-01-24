В Вильнюсском аэропорту попались трое пассажиров с фальшивыми результатами теста на ковид

В воскресенье вечером в Вильнюсском аэропорту попались трое пассажиров с фальшивыми результатами теста на ковид.

23 января, в 19.40 ч., в Вильнюсе, на дороге Родунос, в аэропорту мужчина (1991 г.р.) предъявил, вероятно, фальшивые результаты теста на COVID-19. Начато расследование по 1 ч. 300 ст. УК ЛР (подделка документа, использование фальшивого документа).

Через 10 минут были задержаны еще двое подозреваемых. В 19.50 ч. двое мужчин (1986 и 1990 г.р.) предъявили, вероятно, фальшивые результаты теста на COVID-19. Начато расследование.

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