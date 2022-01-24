В случае нехватки работников важных сфер разрешается выходить на работу людям, болеющим COVID-19 в легкой форме

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис подготовил список жизненно необходимых для функционирования государства профессий, представители которых не могут работать удаленно. Представители этих профессий с 24 января смогут работать, если будут болеть коронавирусом в легкой форме.

Контактировавшие с больными коронавирусом или больные, у которых болезнь протекает в легкой форме, должны изолироваться в установленном порядке, за исключением:

работников жизненно важных для функционирования государства профессий, если болеет большое количество этих людей и не возможно обеспечить функционирование системы, эту работу другие люди не могут выполнять.

В таких случаях люди с бессимптомной формой заболевания COVID–19 могут не изолироваться.

Таким работникам, если они во время работы не контактируют с третьими лицами и общаются только с коллегами, рекомендуется носить респиратор с уровнем защиты не ниже FFP2 или KN95. Если такие работники контактируют с третьими лицами, они в обязательном порядке должны носить респираторы. Если в силу медицинских противопоказаний человек не может находиться в респираторе, он должен надевать защитный щиток.

Несмотря на то, что этот порядок действует с 24 января, министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал, что пока еще в Литве ситуация не такая критическая, чтобы больные ходили на работу.

"Мы должны быть готовы на случай ухудшения ситуации, на случай, если она станет критической, чтобы были обеспечены жизненно важные для государства функции. Мы подготовили порядок на случай, если ситуация будет экстремальной, критической", – сказал министр.

Эти исключения будут касаться работников более 60-ти разных субъектов в сфере энергетики, сообщения, а также коснутся некоторых работников системы МВД и обороны.

В сфере здравоохранения они коснутся большей части врачей – скорой помощи, приемных отделений, отделений для больных COVID-19, хосписов, отделений паллиативного ухода и т.д. К числи таких работников относятся и работники Национального центра общественного здравоохранения, лабораторий и др.

Решение о вызове на работу больных легкой формой будет принимать работодатель, если будет нехватка работников, не смогут выполнять жизненно важные функции.

Кроме того, с понедельника в кинотеатрах между людьми, которые пришли не вместе должны оставлять свободные места, если зрителям разрешают проносить в зал еду и напитки.

Сейчас зрители кинотеатров во время сеансов должны находиться в респираторах, но их можно снимать, когда люди едят и пьют.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!