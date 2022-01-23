В Вильнюсе - новый порядок тестирования в мобильных пунктах: некоторые смогут приходить только пешком

В Вильнюсе обновлен порядок тестирования в мобильных пунктах – пешеходный и автомобильный потоки будут разделены. Об этом сообщило Вильнюсское бюро общественного здравоохранения в социальной сети Facebook.

По его данным, в связи с распространением в Вильнюсе более заразного штамма омикрон и стремительным ухудшением эпидемиологической ситуации поток тестирующихся увеличился в несколько раз, а количество зарегистрировашихся на следующие выходные составляет до 4900 в сутки.

За последние 5 дней в вильнюсском мобильной пункте было проверено 22 000 человек. Это то же самое, что проверить всех жителей Кедайняй за 5 дней.

"В целях обеспечения безопасного и быстрого тестирования населения и стабилизации ситуации инициировано разделение потоков на людей с симптомами и без симптомов. Если предложения, представленные Министерству здравоохранения, будут приняты и интеграция систем регистрации пройдет гладко, мы планируем внедрить изменения уже в этот понедельник, 24 января", — говорится в сообщении Вильнюсского бюро общественного здравоохранения.

Ожидаются изменения в разделении потоков населения. Жители с симптомами COVID-19 или положительным результатом теста на антигены после профилактического тестирования, повторным тестом после подозрительного случая смогут прибыть в пункт тестирования на автомобиле, как и раньше.

Все остальные группы тестирующихся должны будут оставить свои автомобили на стоянках и идти к пункту тестирования пешком к назначенному времени регистрации.

Изменения коснутся следующих групп: беременных женщин и лиц, имеющих противопоказания к прививкам; лиц перед получением плановых стационарных услуг, в том числе дневных хирургических и дневных стационаров; лица, находившиеся в контакте высокого риска зараженным (ТОЛЬКО после получения СМС-сообщения от Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) о применяемой изоляции и без стремления сократить срок изоляции).

Так со следующей недели всем, кто зарегистрируется на тестирование в мобильном пункте, будет приходить смс-подтверждение с указанием способа прибытия в пункт (автомобилем или пешком, оставив машину на стоянке), даты, времени, места и номера регистрации.

"В целях реализации разделения потоков тестирующихся мы организовали развитие инфраструктуры мобильного пункта тестирования – установили дополнительные пункты тестирования (их сейчас 11) и подготовили бригады специалистов для работы в них. Это изменение позволит увеличить объем тестирования до 1800 тестов в день, а это значит, что от 6000 до 7000 жителей смогут ежедневно проходить тестирование в мобильном пункте тестирования на COVID-19 в Вильнюсе", — подчеркнули в Вильнюсском бюро общественного здравоохранения.

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