Попытка подкупить медсестру закончилась судом: мне не нужна вакцина, только справка о том, что я привита

Жительница Каунаса, которая хотела получить поддельный документ о вакцинации от коронавируса и пыталась дать взятку медсестре, не избежала уголовной ответственности — суд приговорил ее к одному году ограничения свободы.

По словам представителя Мариямпольского районного суда Гедре Арбачяускайте, осужденная была обязана продолжать работать или регистрироваться в Службе занятости в течение всего срока наказания.

Алдона Мачюлайтене из Каунаса была привлечена к уголовной ответственности за попытку дать взятку медсестре и кражу, когда она открыто украла дозу вакцины от коронавируса.

Суд установил, что 53-летняя А. Мачюлайтене прибыла в процедурный кабинет клиники Аушрос в Вилкавишкисе 22 июля прошлого года и пыталась договориться с медсестрой общей практики, чтобы она не вводила ей вакцину Comirnaty, и выдала документ, подтверждающий, что вакцина была введена. За это она дала взятку в размере 50 евро.

Не сумев с помощью взятки повлиять на медсестру, А. Мачюлайтене схватила со стола шприц с вакциной Comirnaty 0,3 мл (1 доза) и сбежала.

В ходе суда обвиняемая призналась в даче взятки, пояснила, что ехала в деревню, по дороге позвонила начальница и велела сделать прививку к понедельнику. В Интернете она нашла адрес клиники, в которой по пути могла бы привиться.

Приехав в клинику, обратилась по поводу вакцинации, но когда медсестра принесла шприц, сказала, что вакцина ей не нужна, потому что она болеет, и положили на стол 50 евро.

Что касается второго обвинения, кражи шприца с вакциной Comirnaty со столе, то она призналась только потому, что хотела, чтобы все поскорее закончилось.

"Я взяла шприц, потому что сама медсестра сказала, что я могу его взять, сказала, что не хочет проблем по поводу не введенной вакцины — все произошло спонтанно", — заявила в суде жительница Каунаса.

Суд, рассматривавший уголовное дело, установил, что вина обвиняемой во взяточничестве бесспорно доказана. Относительно открытой кражи, хотя А. Мачюлайтене вину отрицала, суд счел неубедительными ее доводы о том, что, не сумев воздействовать на лицо, которого приравнивается к государственному служащему, - медсестру общей практики - для получения взятки, она открыто похитила шприц со стола, вину подтверждают собранные доказательства.

Суд признал А. Мачюлайтене виновной в совершении уголовного проступка и назначил наказание за взяточничество и открытое воровство. Приговор - ограничение свободы сроком на один год без усиленного надзора, обязывая ее продолжать работать или регистрироваться в службе занятости в течение всего срока наказания.

Гражданский иск по делу возбужден не был.

По данным суда, приговор еще может быть обжалован.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!