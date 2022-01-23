Это нужно увидеть: самые красивые рассветы и закаты в Литве вас просто очаруют

ru.DELFI.lt

Saulėlydis Klaipėdoje Foto: Karolio Tikniaus nuotr.

Одни из самых зрелищных природных явлений происходят каждый день, однако нам не всегда удается их увидеть. Литовцы поделились фотографиями восходящего и заходящего солнца - волшебное зрелище.

Многие, наверное, согласятся, что рассветы и закаты относятся к числу самых красивых явлений природы, и встречаются чаще всего. У нас есть возможность видеть их каждый день. Наверное, каждый литовец хотя бы раз провожал солнце на Палангском мосту. Его уход в море выглядит немного мистически. Посмотрите, какие необыкновенные рассветы и закаты зафиксировали литовцы по всей стране. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!