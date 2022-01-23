Многие, наверное, согласятся, что рассветы и закаты относятся к числу самых красивых явлений природы, и встречаются чаще всего. У нас есть возможность видеть их каждый день.
Наверное, каждый литовец хотя бы раз провожал солнце на Палангском мосту. Его уход в море выглядит немного мистически.
Посмотрите, какие необыкновенные рассветы и закаты зафиксировали литовцы по всей стране.
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