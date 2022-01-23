Профессор - о вакцинации детей: собрал плюсы и минусы

"Что мы сделали для наших детей" — так называется только что вышедшая в свет книга руководителя Каунасской детской клиники проф. Римантаса Кеваласа, в которой он рассказывает о том, как пандемия повлияла на детей, с какими проблемами мы столкнемся в будущем, чему мы можем научиться на основе своих ошибок и, самое главное, как помочь своим детям. Стоит ли прививать детей от COVID-19 и каковы последствия заболевания? Об этом профессор рассказал в передаче "Рецепт здоровья".

— Каким было здоровье детей до пандемии? Можно ли разделить это на "до" и "после" пандемии?

— Психологическое здоровье детей и до пандемии было не очень хорошим. Мы никак не можем "уступить" другим первое место в Европе среди подростковых самоубийств. Не самые лучшие и физические показатели. По данным 2018 года, по всем показателям благополучия детей Литва находилась на 33-м месте из 38 опрошенных в то время стран. Карантин и дистанционное обучение усугубили существующие проблемы.

— Есть ли уже цифры, показывающие количество самоубийств во время пандемии, или эти цифры увеличились в пересчете на детей и подростков?

— Они намного больше. По данным как наших, так и европейских и американских исследователей, число самоубийств увеличилось на 40-50%. Даже из нашей повседневной практики точно не обходилось без случаев, когда было бы 2-3 попытки суицида в неделю и эти люди обращались к нам в детское отделение неотложной помощи. Это не обычные вещи. А также причинение вреда себе, обострения зависимостей – это хорошо видно в повседневной работе. Крупных исследований в Литве пока не проводилось, но на практике у 40–60% подростков в разгар пандемии были диагностированы симптомы депрессии и тревоги.

— Что мы уже знаем о симптомах, которые остаются при заражении ребенка COVID-19?

— Я работаю в консультационной поликлинике два дня в неделю и почти каждый день у меня по одному такому пациенту. Жалуются на головные боли, беспокойство, вялость, слабость, лихорадку. Один парень сказал, что хочет просто лежать в постели и смотреть в потолок. Не может даже использовать смарт-устройства, ухудшаются когнитивные функции ребенка. Хуже всего то, что эти симптомы сохраняются довольно долго, от 4 до 6 месяцев.

Rimantas Kėvalas Foto: Organizacijos nuotr.

— У нас уже есть вакцина от COVID-19, которой можно прививать детей. Но здесь много скептицизма, особенно когда речь идет о детях. Утверждается, что дети болеют легко и не подвержены риску заражения вирусом. Что вы можете сказать об этом?

— В первую очередь хотелось бы сказать, что дети вообще очень чувствительная тема и многие ею манипулируют. О детских прививках говорят все - политики, юристы, не педиатры. Представим, что прививка — это дом и его нужно построить в определенном порядке — фундамент, стены, крыша. Теперь у Литвы есть небольшой фундамент, несколько стен и небольшая крыша. Жаль, что мы не последовали примеру Скандинавии - сначала привить всех пенсионеров, потом жителей среднего возраста, сейчас они прививают детей 12-17 лет, если не ошибаюсь, свыше 80%. Теперь перешли к возрастной группе 5-11 лет.

Что касается прививок для детей в возрасте 12-17 лет, педиатрические сообщества в 29 странах, включая Литву, однозначно рекомендуют делать прививки. Вакцинация от COVID-19 для детей в возрасте 5-11 лет пока новинка, полного консенсуса нет, но некоторые страны, в том числе Литовское педиатрическое общество, рекомендуют прививать эту группу детей. В первую очередь тех, кто находится в группе риска. Для них вирус очень опасен. Больше всего люди опасаются миокардита, который возникает у подростков или юношей после вакцинации, а у непривитых детей до 16 лет встречается в 37 раз чаще. Мультисистемный воспалительный синдром, о котором мы много говорим, мы наблюдали у десятков пациентов с комплексным заболеванием, 60 процентов больных нуждаются в интенсивной терапии в реанимации. В Литве из-за COVID-19 госпитализировано около 1200 детей, в том числе 177 — в отделении интенсивной терапии. В этой эпидемиологической ситуации польза от вакцинации перевешивает риски.

— Давайте представим, что сейчас зритель слушает и думает, вакцинировать своего ребенка или нет. Что бы вы ему сказали?

— Я тоже думал над этим, собрал все плюсы и минусы. Плюсов я нашел 8, а из возможных минусов - упомянутый мною миокардит еще не зарегистрирован в Европе, и ни одного случая из 5 миллионов в Америке. Дальше - побочные эффекты, такие как боль в месте укола, отек, чаще встречаются у детей в возрасте от 12 до 17 лет. А системные реакции, лихорадка, недомогание встречаются реже. В целом, чем младше ребенок, тем легче он переносит прививку. Однако прививки защищают от мультисистемного воспаления, того же миокардита после болезни, обеспечивая социальное благополучие ребенка, и способствуя благополучию общества через получение иммунитета, что тоже очень важно.

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