Кровавые конфликты в Радвилишкском и Ширвинтском районах: выясняли отношения с ножами в руках

ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Erika Venckutė

Департамент полиции сообщил, что в Радвилишкском и Ширвинтском районах люди получили ножевые ранения.

По предварительным данным, 22 января, около 16.50, в селе Аримайчяй, дома женщина (1964 г.р.) в состоянии алкогольного опьянения (2,84 пром) ранила ножом пьяного мужчину (1964 г.р.). Ему оказали медицинскую помощь, проходит амбулаторное лечение. Подозреваемая задержана. Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 140 (2) Уголовного кодекса Литовской Республики (причинение физической боли или легкого вреда здоровью). Также 23 января, около 0.10, во дворе дома в селе Вилейкишкес Ширвинтского района мужчина (1996 г.р.) в состоянии алкогольного опьянения (1,83 пром.) ранил ножом пьяного (0,98 пром.) мужчину (1994 г.р.). Пострадавший был доставлен в больницу. Подозреваемый задержан. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 138 УК Литовской Республики (легкий вред здоровью) Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!