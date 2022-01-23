Жители хватаются за голову: за отопление платят сотни евро, а дома - всего 15 градусов

Счета за отопление исчисляются сотнями евро, а дома всего 15-17 градусов тепла. В такой ситуации оказались жители деревни Скайдишкес Вильнюсского района. По их словам, с компанией Nemėžio komunalininkas, отвечающей за поставку тепла, несколько раз связывались, но представитель компании опровергает эту информацию.

Читатель Витаутас рассказал, что в деревне Скайдишкес, на улице Соду, живет его мать.

Когда мужчина пришел в гости, удивился, что дома так прохладно. Проверка температуры внутри квартиры, как утверждается, показала, всего 15 градусов тепла.

"Квартира 46 кв. м, а счет за отопление пришел на 170 евро", — сказал он.

Мужчина заверил, что за отопление в поселке отвечает компания Nemėžio komunalininkas. По его словам, жильцы неоднократно просили решить проблему, но уверяет, что жильцам компании предложили починить окна и двери многоквартирного дома.

Другие жители улицы Соду подтвердили, что проблема не решена.

"Дома - 18-19 градусов", - сказала Мира, проживающая на улице Соду.

"17 градусов постоянно", — сказала Дануте.

"В квартире на ул. Соду, 47 18-19 градусов", — сказал другой житель.

Редакция связалась с Nemėžis Municipal, но представители компании не объяснили, что могло привести к такой ситуации.

"В этом году жители села Скайдишкес не обращались к ЗАО Nemėžio komunalininkas или к работникам по поводу того, что в квартирах всего 15 градусов тепла", — говорится в полученном ответе.

На вопрос о том, что могло привести к низкой температуре в домах на ул. Соду, ответа редакция не получила.

Главный специалист Литовской ассоциации поставщиков тепла Рамуне Гурклене заявила, что сложно комментировать конкретную ситуацию, но самая распространенная проблема в том, что одни квартиры в доме перегреты, другие холодные, что является причиной несбалансированного внутреннего отопления здания.

"В жилых помещениях в отопительный сезон должны быть обеспечены санитарно-гигиенические нормы, т.е. поддерживается не менее 18 градусов тепла. Если такая температура не обеспечивается, значит, потери тепла в помещении выше, чем может компенсировать внутренняя система отопления. Решить эту проблему можно за счет повышения температуры теплоносителя в системе внутреннего отопления в тепловом пункте.

Если это невозможно, значит, у поставщика тепла в наружной сети теплоснабжения слишком низкая температура, не поддерживаются параметры тепловых потоков", — пояснила она.

По ее словам, с проблемой жильцам следует обратиться к заведующему квартирными системами отопления и горячего водоснабжения.

"Он отвечает за соблюдение стандартов гигиены в доме и должен решить эту проблему. Теплоснабжающие компании несут ответственность за подачу тепла с нужными параметрами в подъезд дома", — сказала она.

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