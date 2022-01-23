Коронавирус в Литве: 5785 новых случаев и 10 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 5785 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 10 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

8 из 10 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 123 человека были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 1224 человека.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1090 человек, 94 из них – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 1,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 2360, 2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 29,9%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 608,5 тыс. человек, от этой болезни умерли примерно 7,7 тыс. человек.

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