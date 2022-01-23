Мигранты в Медининкай обвиняют пограничников в жестоком обращении. Те говорят, что применяли лишь "мягкую силу"

В социальных сетях распространяется видео, на котором сотрудники центра регистрации иностранцев в Медининкай силой тащат иностранку. Мигранты называют это жестоким обращением, но пограничники не усугубляют ситуацию.

"Должностные лица жестоко обращаются с женщинами в лагере в Медининкай, заставляя их идти к консулу", — сказал Delfi мигрант и поделился видео, которое уже распространяется в социальных сетях.

Запись длиной в десятки секунд фиксирует, как несколько пограничников силой тащат иностранку.

По словам мигрантов, прибывшие в Литву консулы из Конго решают вопрос о принудительном возвращении мигрантов, поэтому некоторые иностранцы не хотят с ним встречаться.

Тем не менее, у мигрантов и пограничников несколько разные версии произошедшего. По словам последних, это бытовая ситуация, в которой должностным лицам пришлось применить "мягкую силу".

Гедрюс Мишутис, представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), сообщил, что инцидент произошел в женском секторе, где проживают около 20 граждан Камеруна и 60 иностранцев из Конго.

"В Литву прибыли дипломаты из Конго, которые общаются с соотечественниками по вопросу возвращения", - сказал Г. Мишутис.

Представитель СОГГЛ сообщил, что женщина, которая должна была идти к консулу, ее окликнул гражданин Конго, она решила дальше не идти.

"Камерунцы ведут себя агрессивно, призывают не встречаться с властями, не подчиняются, пытаются установить свой порядок. А гражданин Конго призывал камерунцев не встречаться с дипломатами, - вот она садится и никуда не идет, — сказал он. - Затем с мягкой силой ее сажают в микроавтобус и везут в другое здание, где она должна была встречаться с консулами. Она вернулась живой и здоровой".

По словам Г. Мишутиса, это бытовая ситуация, которую не следует усугублять.

На вопрос, обязан ли иностранец идти к консулу, Г. Мишутис ответил нет, но подчеркнул, что это не является целью.

"Эта ситуация расценивается как избавление мигрантки от давления других иностранцев и ее перевод в безопасную среду. С другой стороны, очень хорошо, что сложная ситуация благополучно разрешилась, и должностные лица поспособствовали желанию мигрантки встретиться с консулами. Должностные лица обязаны защищать иностранцев в опасных ситуациях, обеспечивать их безопасность и удовлетворять их потребности", — пояснил представитель СОГГЛ.

Он упомянул, что ситуация обострилась, когда мигрантка отказалась следовать законным указаниям пограничников и отказалась идти дальше.

"Во избежание еще большей напряженности и возможного еще большего психологического давления на иностранку было выбрано наиболее подходящее решение - ее сопроводили в безопасное место и предоставили возможность добровольно встретиться с представителями ее страны. Позже выяснилось, что это было оптимальное решение должностных лиц, их действия были оценены должным образом", — сказал он.

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