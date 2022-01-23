За минувшие сутки литовские пограничники развернули 8 мигрантов

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью литовские пограничники развернули 8 мигрантов, информировала в воскресенье Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

По сообщению службы, впущенных в страну по гуманитарным причинам не было.

В субботу в Варенском районе, на границе с белорусской стороны было произведено три выстрела.

Пограничникам и помогающим им военным не пришлось прибегать к использованию служебного оружия.

С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,2 тыс. мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

Охрана границы Литвы осуществляется в усиленном режиме.

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