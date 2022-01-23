Каунас начинает свой год как культурная столица Европы: на открытие собрались толпы людей

В субботу, 22 января, в Каунасе возле арены "Жальгирис" толпы людей собрались на акцию "Пробуждение", открывающую год Каунаса как культурной столицы Европы.

1-е действие современной каунасской мифологической трилогии "Пробуждение" – это перформанс музыки, гигантских видеопроекций, света, рассказывающий о Каунасе для Литвы и Европы.

По словам Криса Болдуина, режиссера "Пробуждения", вызовом стала пандемия COVID-19 и борьба с ней. По этой причине было принято решение провести мероприятие на открытом воздухе. Фасад арены "Жальгирис" использовался для световых инсталляций, действие происходило в ее здании, а рядом с ареной было возведено картонное здание, которое во время мероприятия снесли.

"Мы закодировали позитивный посыл для открытия шоу — мы можем разделить жизненные трудности, обмениваясь культурным опытом и историями. Таким образом, "Пробуждение" — это рассказ о Каунасе для Литвы и Европы. Сообщение несут голоса Каунаса, зданий и фрагментов прошлого — это истории, близкие каждому", — сказал Крис Болдуин, режиссер "Восстания" и других крупных событий 2022 года.

На открытие собрались толпы людей: перекрыли вход в торговый центр "Акрополис", восьмиполосную дорогу возле него, берег реки и пешеходный мост на остров Нямунас, а также заполнили территорию возле арены "Жальгирис", где проходило открытие шоу.

По словам организаторов, в год культурной столицы Европы пройдет более 40 фестивалей, свыше 60 выставок, более 250 мероприятий сценического искусства, 50 из которых – премьеры, более 250 концертов. В программе будет задействовано более 4 тысяч участников.

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