В Литве в этом году прогнозируется рост пассажиропотока на 70% появятся 8 новых маршрутов

В 2022 году литовские аэропорты ожидают дальнейшего роста пассажиропотока и увеличения числа рейсов.

Прогнозируется, что количество пассажиров в этом году достигнет 4,2 млн человек – на 70% больше, чем в прошлом году, а рейсов - почти до 50 тыс. или на 43% больше. В рекордном 2019 году в Литве было обслужено 6,5 млн пассажиров и 62 тыс. рейсов.

"Мы продолжим нашу стратегию восстановления и сосредоточимся на восстановлении туристических потоков, расширении базовых авиакомпаний. Мы продолжим стратегию компаний, эксплуатирующих самолеты и выполняющих рейсы в крупные аэропорты, поскольку главным приоритетом остается доступность авиасообщения", — сказал на пресс-конференции руководитель отдела авиационных услуг компании-оператора литовских аэропортов Ауримас Стиклюнас.

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"Приоритетом является расширение существующих рейсов в крупные центры — Франкфурт, Париж, Брюссель, Лондон, а также привлечение рейсов в новые города, привлечение дополнительных инвестиций из-за рубежа или въездного трафика в части туризма", — добавил он.

В этом году в литовских аэропортах начнут работать еще три новых перевозчика — в Цюрих будет летать швейцарская компания Swiss, в Таллинн — турецкий Sun Express, а в Одессу — украинский SkyUp.

Всего в этом году запланировано 8 новых маршрутов, но Lietuvos oro uostai надеются, что их будет еще большее.

В прошлом году литовские аэропорты обслужили почти 2,5 млн пассажиров – это на 37% больше, чем в 2020 году, когда их было чуть более 1,8 миллиона. Обслужено более 34 тыс. рейсов – на 15% больше, чем в 2020 году.

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