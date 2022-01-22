Большая спасательная операция в Вильнюсе: мужчина провалился в глубокую бетонную яму медики констатировали смерть

В субботу в Вильнюсе, на улице Озо, произошло большое несчастье.

По предварительным данным полиции, в 13.42 поступило сообщение о том, что на улице Укмергес, недалеко от ТЦ "Акрополис", требуется срочная помощь медиков и спасателей.

По данным полиции, на месте происшествия ведутся работы, на мужчину упал кусок металла. Сообщалось, что неизвестно, жив ли раненый.

Однако отдел пожарно-спасательного управления предоставил несколько иную информацию.

По их словам, сотрудник, выполнявший работы, упал в бетонную яму.

На месте происшествия проводится спасательная операция. Есть большой отряд полиции, пожарных и медиков.

По предварительным данным, глубина ямы достигает 17 метров.

Полиция сообщила, что мужчину, упавшего в яму, достали, однако медики помочь ему не смогли. Констатирована смерть.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!