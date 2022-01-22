Новый порядок изоляции в Литве: что меняется

С понедельника, 24 января, изоляция будет обязательной только в том случае, контакт с зараженным был внутри семьи, а тем, кто имел контакт высокого риска на работе, больше не нужно будет изолироваться.

Аналогичная практика применяется и в других европейских странах, таких как Дания и Швеция. Отдельные алгоритмы действуют для работников сфер здравоохранения, социальной защиты, образовательных учреждений и сотрудников критически важных служб.

Согласно пересмотренной процедуре, изоляция потребуется только в том случае, если человек имел контакт с сожителем. В этом случае изоляция продлится 7 дней. Людей на рабочем месте больше не нужно будет изолировать, но для них по-прежнему будут действовать рекомендации сделать тест, работать удаленно и соблюдать другие меры по профилактике COVID-19. Рекомендуется сделать три теста самоконтроля или экспресс-тест на антиген: только узнав о контакте, через 48-72 часа, и еще через 48 часов.

Для лиц, находившихся в контакте с болеющим коронавирусом сожителем, период изоляции исчисляется с даты положительного результата ПЦР-теста или лабораторного экспресс-теста на антиген у человека с COVID-19. .

Им необходимо будет изолироваться вне зависимости от того, привиты они или нет. Исключение распространяется только на лиц, переболевших COVID-19 в течение 90-дневного периода (должны иметь подтвержденный лабораторией положительный результат ПЦР-теста или теста на антиген). Лицам, имевшим контакт болеющих коронавирусом сожителем, рекомендуется сообщить об этом, заполнив анкету Национального центра общественного здравоохранения (https://atvejis.nvsc.lt/).

Все лица, которые имели контакт, в конце периода изоляции или в случаях, когда с момента начала изоляции не прошло 10 дней, должны носить медицинские маски или респираторы при общении с другими лицами. Такие лица не допускаются к участию в мероприятиях, местам массового скопления людей, рекомендуется ограничить количество лиц, с которыми они общаются. Также необходимо следить за своим здоровьем, измерять температуру тела, держаться на расстоянии от других людей и обеспечивать надлежащую гигиену рук, кашля и чихания.

В Минздраве напоминают, что у жителей с COVID-19 изоляцию назначает и прерывает семейный врач. При появлении симптомов, характерных для заболевания COVID-19, жители должны зарегистрироваться на тест онлайн на сайте www.1808.lt или по короткому номеру 1808 и изолироваться до получения результата. При положительном результате теста следует обратиться к семейному врачу.

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