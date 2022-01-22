Беспорядки в Правенишкес: заключенные могли обокрасть сотрудников разведки, проходят массовые обыски

Вечером в пятницу произошли беспорядки в Правенишкской исправительной колонии: большое количество сотрудников обыскивают заключенных. Разыскиваются важные доказательства в ходе расследования возможного проникновения в офисы сотрудников отдела криминальной разведки Департамента тюрем.

Незаконное проникновение в кабинеты сотрудников было зафиксировано в пятницу вечером.

Согласно источникам Delfi, возможный взлом офисов отдела криминальной разведки произошел во 2-м секторе. Ранее здесь содержались лидеры так называемой "Правинишкской мафии" из каунасских преступных группировок.

Представители Департамента тюрем подтвердили Delfi, что, вероятно, произошло проникновение в кабинеты сотрудников. По словам руководства, информация еще уточняется, должностные лица пытаются выяснить, что могло исчезнуть из кабинетов. Они были обнаружены незапертыми одним сотрудников в нерабочее время.

Рабочие помещения сотрудников уголовного розыска находятся рядом с рабочими местами других сотрудников.

Неофициально упоминается, что из кабинетов могли исчезнуть важные документы, а также некоторые улики из досудебных расследований, проводимых сотрудниками уголовного розыска.

Уже более года сотрудники криминальной разведки подчиняются Департаменту тюрем, а не тюремной администрации.

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