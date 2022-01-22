Президент Lineka: нужна очень серьезная причина для отказа в провозе белорусских грузов через Литву

"Литовские железные дороги" (ЛЖД) получили просьбы трех белорусских компаний о перевозке удобрений одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров калийных удобрений "Беларуськалий" , и президент Литовской национальной ассоциации экспедиторов и логистов Lineka говорит, что, если опираться на Конвенция о международных перевозках по железной дороге, то нужна очень серьезная причина, чтобы не предоставить разрешение желающим возить грузы через Литву.

"Не слишком много технических и юридических возможностей это запретить или не разрешить. Если перевозчик не криминальный преступник или находящееся под санкциями предприятие и просит (разрешения) предоставлять услугу на территории Литвы, то ЛЖД практически может регулировать транзит только ценами, но чтобы сказать "нет" - на это нужна очень солидная причина", - сказал BNS Эдмундас Даукантас.

ЛЖД в пятницу сообщила, что разрешить перевозку удобрений через Литву по железной дороге просят компании "Белинтертранс" и "Белкалий-МИГАО", а также дочернее предприятие "Беларуськалия" - "Белорусская калийная компания" (БКК). Последнее хочет перевозить удобрений уже с 24 января.

По словам Даукантаса, "Белинтертранс" принадлежит Беларуси и является одним из крупнейших в стране экспедиторских предприятий.

Оно ("Белинтертранс" - BNS) точно будет способно это делать, а поскольку действует при поддержке государства, то особых затруднений с перевозками точно не будет", - сказал BNS Даукантас.

По его словам, логистической деятельностью, скорее всего, будет заниматься головное предприятие, а для расчетов может быть задействован и филиал в Евросоюзе, например, в Литве.

"У правительства (Александра) Лукашенко есть очень хорошая привычка присваивать валюту - все, даже принадлежащие государству предприятия, стараются иметь филиалы в ЕС, чтобы не качать в Беларусь валютные деньги. А чтобы открыть счет в ЕС, здесь нужно открыть предприятие", - сказал Даукантас.

Глава находящегося в управлении "Белинтертранса" клайпедского предприятия Belintertrans Baltic Артурас Гайдаускас сказал BNS, что предприятие является партнером "Белинтертранса".

"Мы с "Белинтертрансом" партнеры, сотрудничаем, а принадлежности "Белинтертрансу" комментировать не буду", - сказал глава Belintertrans Baltic.

По данным Центра регистра, зарегистрированному в Беларуси "Белинтертрансу" принадлежит 100% акций Belintertrans Baltic.

Действующую в городе Солигорск Минской области компанию "Белкалий-МИГАО" в конце 2019 года создал "Беларуськалий" совместно с китайским предприятием Migao Corporation Limited.

Компания у себя на сайте указывает, что в первые годы она планировала производить 80 тыс. тонн калийной селитры и 62 тыс. тонн гранулированных азотно-калийных удобрений, она собиралась продавать их в ЕС, Турции, России, Китае. Со временем планировался выход на рыки Северной Африки и Латинской Америки.

Группа Литовских железных дорог с 1 февраля расторгает договор с включенным в санкционные списки США одним из крупнейших в мире производителем и экспортером калийных удобрений "Беларуськалий", о чем ЛЖД уже информировала белорусскую компанию.

В связи с новыми просьбами ЛЖД обратилась в правительственную комиссию по проверке сделок стратегических предприятий, чтобы иметь правовое основание отказать в просьбах компаниям и таким образом избежать риска получить иск как к ЛЖД, так и к государству.

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