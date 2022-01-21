Три белорусские компании обратились к ЛЖД с просьбами о перевозке удобрений

Группа компаний "Литовские железные дороги" (LTG) сообщила, что получила просьбы трех не попавших под санкции белорусских компаний о перевозке этих удобрений.

Все просьбы опираются на разные аргументы, поэтому LTG обратилась в правительственную комиссию по проверке сделок стратегических предприятий.

Дочернее предприятие "Беларуськалия" "Белорусская калийная компания" (БКК) просит подписать договор о перевозке калийных удобрений по железной дороге через Литву с 24 января - она аргументирует просьбу потребностью выполнения обязательств о продаже удобрений через Клайпедский порт.

По поводу перевозки удобрений через Литву также обратились компании "Белинтертранс" и "Белкалий-МИГАО". Первая уже подала и заявки о перевозке грузов.

"Чтобы отклонить просьбы компаний и так остановить транзит белорусских калийных удобрений через Литву, LTG нужно правовое основание. Это важно, чтобы взять под контроль возникающие из разных литовских и международных правовых актов, а также международных соглашений, которые могут превратиться в иски как к LTG, так и к государству, если будет отказано в заключении соглашений о перевозке удобрений без твердого правового основания", - говорится в сообщении.

LTG еще раньше информировала "Беларуськалий" о постановлении правительства расторгнуть с 1 февраля подписанный в 2018 году и действующий до конца 2023 года договор, по которому в год перевозится около 11 млн тонн удобрений. Компания также была поставлена в известность о том, что заявки на перевозку ее грузов с 1 февраля по этому договору не будут согласованы.

LTG отказалась утвердить и поданные на основании договора "Беларуськалием" заявки о перевозке удобрений в феврале.

8 декабря прошлого года вступили в силу санкции США для "Беларуськалия", однако удобрения продолжали следовать через Литву. 1 апреля вступят в силу объявленные в начале декабре санкции США и для экспортера продукции "Беларуськалий" БКК.

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