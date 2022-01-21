Белорусские оппозиционные организации в Вильнюсе учреждают координационный центр

В ответ на готовящийся в Беларуси референдум по так называемой конституционной реформе оппозиционные организации этой страны учреждают в Вильнюсе координационный центр.

Об этом было сообщено на совместной конференции этих организаций в литовской столице.

По словам лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, Александр Лукашенко инициирует референдум об изменении Конституции страны, чтобы удержать власть.

"На наш взгляд, это попытка удержать власть, но это никак не решает политический, экономический и гуманитарный кризис и проблемы людей. Это не выбор "за" и "против", это просто предложение выбрать между Лукашенко и Лукашенко. И это не то, за что белорусы боролись и продолжают бороться. Белорусы хотят нормальной жизни, безопасности, свободы. Белорусы хотят новых честных выборов", - сказала она.

По словам Тихановской, еще в четверг белорусские оппозиционные Координационный совет и Народное антикризисное управление обратились с письмом в международные организации и к другим партнерам, призывая "не признавать так называемый референдум", поддержать требования оппозиции и других белорусов освободить всех политзаключенных, провести новые президентские выборы и усилить давление на режим в случае продолжения репрессий.

"Мы призываем граждан приходить на участки и совершать действие с бюллетенем: делать его недействительным, перечеркивая все предложенные варианты", - призвала она.

Референдум о внесении поправок и дополнений в белорусскую Конституцию намечается провести 27 февраля.

Поправки должны установить отмененный ранее Лукашенко лимит двух пятигодичных сроков президентских полномочий, однако такой порядок должен применяться только в отношении победителя следующих президентских выборов.

Если 67-летний Лукашенко решит снова баллотироваться в 2025 году, он сможет остаться у власти еще на десять лет.

Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года.

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