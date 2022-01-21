Работодателей ждет новый вызов – массово болеют работники

Работодатели в Литве постоянно жалуются на отсутствие работников, а сейчас появилась еще одна проблема - работники массово болеют. По данным "Содры", на второй неделе января резко увеличилось количество больных. Хотя чаще всего люди болеют коронавирусом, работодатели заметили, что некоторые работники лукавят и используют удаленные консультации врачей для получения больничного, чтобы устроить себе "отпуск", пишет Sekundė.

По словам представителя "Содры" Малгожаты Козич, на второй неделе января количество больничных выросло на 60%.

За две недели в январе было выдано 160 000 больничных, 28 000 – из-за коронавируса: из-за болезни или изоляции (за весь декабрь выдано 280 000 больничных, из них 37 000 - в связи с заболеванием коронавирусом).

Найти работника в Литве непросто, заменить заболевшего еще сложнее. Президент Паневежской ассоциации промышленников Мантас Гудас сказал, что крупные компании уже почувствовали распространение "омикрона".

"Ситуация на рынке труда очень напряженная, я не помню, когда были такие проблемы с работниками. Каждый заболевший означает необходимость остановки производства, перераспределения работ, опоздания. А иногда и штрафы за опоздание с поставками продукции", – рассказал Гудас.

Он напомнил, что до пандемии на работу ходили с насморком и симптомами простуды. Так распространялись вирусы, это было плохой практикой. Сейчас наблюдается новая тенденция – появились злоупотребляющие ситуацией, ведь сейчас больничный получить очень легко. Работодатели заметили, что болезни поразительным образом совпадают с периодом посадки огородов и снятия урожая.

"Когда сажали картошку, а потом копали ее, часть работников "болела", – заметил Гудас.

Директор Harju Elekter Томас Прусас также сказал, что ан этой неделе растет заболеваемость, но пока ситуация не критическая.

Представитель компании Panevėžio specialus autotransportas Сигитас Вайнаускас сказал, что работать не хотят, если людям предлагают минимальную зарплату.

"Я могу смело сказать, что некоторые злоупотребляют больничными, потому что не хотят работать", - сказал он.

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